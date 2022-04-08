В Тольятти нашли чей-то череп

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В Тольятти возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство") из-за найденных останков. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области