В Тольятти ищут двоих подозреваемых в краже борсетки

Тольяттинские полицейские разыскивают мужчину и женщину, обвиняемых в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено еще, а начале февраля. В магазине на ул. Матросова у местного жителя украли борсетку, в которой были документы и 27 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, но подозреваемых пока так и не задержали.

Приметы разыскиваемых:

1) мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, был одет в сине-белую шапку в полоску, черную куртку, синие джинсы и серые ботинки.

2) женщина 40-45 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, русые волосы, была одета в черную шубу до колена и черные сапоги.

Правоохранители просят свидетелей произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-47-43, 93-47-16, 8(917)1234233, 112.