В Тольятти ищут двоих подозреваемых в краже борсетки

Тольяттинские полицейские разыскивают мужчину и женщину, обвиняемых в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Преступление было совершено еще, а начале февраля. В магазине на ул. Матросова у местного жителя украли борсетку, в которой были документы и 27 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, но подозреваемых пока так и не задержали.
Приметы разыскиваемых:
1) мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, был одет в сине-белую шапку в полоску, черную куртку, синие джинсы и серые ботинки.
2) женщина 40-45 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, русые волосы, была одета в черную шубу до колена и черные сапоги.
Правоохранители просят свидетелей произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-47-43, 93-47-16, 8(917)1234233, 112.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост