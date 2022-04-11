Судимая сызранка украла музыкальные инструменты на 130 тыс. рублей

В полицию Сызрани за помощью обратился 35-летний местный житель, который пояснил, что обнаружил пропажу из своего дома музыкальных инструментов и бытовой техники.

В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили, что в доме никто не проживает, жилище используется только для музыкальных репетиций с друзьями.

Среди пропавшего имущества акустическая гитара, бас гитара, микрофоны, гитарные и барабанные стойки, монитор, системный блок, различные кабели и переходники. Потерпевший оценил ущерб с учетом износа техники на сумму более 107 тыс. рублей.

При осмотре на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили, что в помещение проникли через разбитое окно. Оперуполномоченные отработали на причастность к краже лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. У оперативников появились основания полагать, что к краже может быть ранее судимая за кражу 39-летняя местная жительница, проживающая неподалеку. Женщину задержали по месту прописки и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная признала вину в содеянном. Она знала, что в доме никто не живет и периодически там проходят музыкальные репетиции. В отсутствии хозяина злоумышленница проникла в помещение, разбив окно одноэтажного здания. Похищенные инструменты она сдала в ломбард, а часть вырученных средств потратила на собственные нужды.

Решив, что за эту кражу она так и останется безнаказанной, подозреваемая на следующий день после того, как мужчина обратился в полицию, еще раз совершила хищение имущества из этого же дома — таким же способом украла гитарный предусилитель, вотльтметр, сетевой фильтр и три барабанных микрофона. Причиненный материальный ущерб потерпевший оценил почти в 23 тыс. рублей.

Большую часть похищенного полицейским удалось вернуть заявителю.

Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении местной жительницы возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Судом, по ходатайству органа следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, полицейские принимают меры к возврату остальной части имущества законному владельцу.