Из-за нападения собак на ребенка в Новокуйбышевске возбудили уголовное дело

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В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") из-за нападения бездомных собак на ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.