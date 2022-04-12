Из-за нападения собак на ребенка в Новокуйбышевске возбудили уголовное дело

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") из-за нападения бездомных собак на ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в марте 2022 г. администрация города заключили контракт на отлов и содержанию бездомных животных. В результате недобросовестной работы подрядчика, 9 апреля собаки напали на 11-летнего подростка. Ребенка с множественными укусами доставили в больницу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост