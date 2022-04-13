Молодого жителя Чапаевска будут судить за наркотики и взятку

В Чапаевск завершено расследование уголовного дел 21-летнего парня, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков и даче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в январе 2022 г. обвиняемый в мессенджере договорился с незнакомцем о сбыте запрещенных веществ через "закладки".

13 января молодой человек приобрел через интернет более 50 г наркотика, расфасованные в 48 пакетика, и должен был спрятать их Чапаевске. Парень успел сделать три "закладки" перед тем, как его задержали.

Чтобы избежать уголовной ответственности он предложил правоохранителю 550 тыс. рублей. В итоге парень попался при передаче 50 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.