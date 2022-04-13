Молодого жителя Чапаевска будут судить за наркотики и взятку

В Чапаевск завершено расследование уголовного дел 21-летнего парня, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков и даче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в январе 2022 г. обвиняемый в мессенджере договорился с незнакомцем о сбыте запрещенных веществ через "закладки".
13 января молодой человек приобрел через интернет более 50 г наркотика, расфасованные в 48 пакетика, и должен был спрятать их Чапаевске. Парень успел сделать три "закладки" перед тем, как его задержали.
Чтобы избежать уголовной ответственности он предложил правоохранителю 550 тыс. рублей. В итоге парень попался при передаче 50 тыс. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.