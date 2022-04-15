В Самаре пресекли масштабное производство немаркированной "табачки"

В Самаре полицейские вместе с сотрудниками ФСБ пресекли производство табачной продукции без маркировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подпольный цех располагался в Кировском районе областного центра. В нем была рабочая линия для изготовления и упаковки товара и свыше 200 тыс. пачек поддельных сигарет различных марок. Кроме того, изъято более 120 рулонов сигаретной бумаги, свыше 330 рулонов бумаги для обертки фильтров, коробки с табаком и значительное количество других расходных материалов.

На производстве трудились девять человек. Семеро из них — граждане одного из государств ближнего зарубежья нарушили миграционное законодательство.

По предварительным данным, контрафакт планировали продавать на территории Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление организаторов незаконного бизнеса и всех обстоятельств противоправной деятельности", — добавила Ирина Волк.