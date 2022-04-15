В Самаре пресекли масштабное производство немаркированной "табачки"

В Самаре полицейские вместе с сотрудниками ФСБ пресекли производство табачной продукции без маркировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подпольный цех располагался в Кировском районе областного центра. В нем была рабочая линия для изготовления и упаковки товара и свыше 200 тыс. пачек поддельных сигарет различных марок. Кроме того, изъято более 120 рулонов сигаретной бумаги, свыше 330 рулонов бумаги для обертки фильтров, коробки с табаком и значительное количество других расходных материалов.
На производстве трудились девять человек. Семеро из них — граждане одного из государств ближнего зарубежья нарушили миграционное законодательство.
По предварительным данным, контрафакт планировали продавать на территории Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.
"Проводятся следственные действия, направленные на установление организаторов незаконного бизнеса и всех обстоятельств противоправной деятельности", — добавила Ирина Волк.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.