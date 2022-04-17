Житель Исаклинского района более 10 лет хранил боеприпасы и оружие в шкафу

В суд направлено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Исаклинского района, обвиняемого в хранении оружия и взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Экспертиза показала, что мужчина хранил дымный и бездымный порох промышленного изготовления общей массой более 1,7 кг, пригодные для производства выстрела; двуствольное, комбинированное охотничье ружье модели ИЖ-56 "Белка-3"; однозарядную малокалиберную винтовку отечественного производства модели ТОЗ-8 и 168 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения, калибра 5,6 мм, промышленного (заводского) изготовления.
По информации сотрудников уголовного розыска, подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Задержанный пояснил, что ружья и боеприпасы более 10 лет назад ему подарил ныне покойный знакомый. Мужчина спрятал их в шкафу и решил не сдавать, сознавая противозаконность своих действий.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.