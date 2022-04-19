Тольяттинец, покупая билеты в театр "с рук", потерял 12 тыс. рублей

В Тольятти 22-летнему работнику общества с ограниченной ответственностью из сети Интернет от неизвестного поступило предложение посетить спектакль известного местного театра, билеты на который было проблематично приобрести в кассах театра.
Мужчина не смог отказаться от такого предложения. Тогда аферист предоставил потерпевшему ссылку на сайт, где тольяттинец указал данные своей банковской карты. В результате преступник получил доступ к платежному средству потерпевшего, откуда были похищены около 12 тыс. руб., что для потерпевшего стало значительным ущербом.
После снятия денег "кассир театра" перестал выходить на связь. Возбужден уголовное дело.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.