Тольяттинец, покупая билеты в театр "с рук", потерял 12 тыс. рублей

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В Тольятти 22-летнему работнику общества с ограниченной ответственностью из сети Интернет от неизвестного поступило предложение посетить спектакль известного местного театра, билеты на который было проблематично приобрести в кассах театра.