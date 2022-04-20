Житель Самарской области поспорил с незнакомкой и зарезал ее

В Самарской области полицейские задержали 33-летнего жителя пос. Осинки по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Днем 19 апреля около сельского ДК обнаружили тело 42-летней убитой женщины.

По подозрению в преступлении задержали ранее судимого мужчину. Он рассказал, что вечером 18 апреля выпивал в одной компании с незнакомой женщиной, поспорил с ней и три раза ударил ножом.

Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.