Тольяттинец ударил ножом прохожего, задевшего его локтем

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Тольяттинские полицейские задержали 36-летнего мужчину, судимого за нападение, наркотики и сбыт краденого. На этот раз его подозревают в нападении с ножом на прохожего. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области