Тольяттинец ударил ножом прохожего, задевшего его локтем

Тольяттинские полицейские задержали 36-летнего мужчину, судимого за нападение, наркотики и сбыт краденого. На этот раз его подозревают в нападении с ножом на прохожего. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
13 апреля 30-летнего потерпевшего госпитализировали с колото-резаной раной спины. Он возвращался домой и случайно задел прохожего локтем. Из-за этого между мужчинами возник краткий конфликт. После этого уже направлявшийся домой тольяттинец получил сильный удар в спину. Ножевое ранение он заметил, уже войдя в свою квартиру.
На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Мужчина не отрицал вины, в его квартире нашли нож со следами крови.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемого отправили под стражу.
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В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу