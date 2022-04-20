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Преступления Происшествия

Тольяттинец напился и сообщил о теракте в школе

ТОЛЬЯТТИ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело из-за ложного сообщения о теракте. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В апреле правоохранителям поступило сообщение об угрозе в учебном заведении в Автозаводском районе.

На место прибыли полицейские, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Они осмотрели здание и прилегающую территорию. Ничего опасного не обнаружилось.
Позже выяснилось, что о теракте сообщил 37-летний токарь, когда был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Ложное сообщение о теракте").

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Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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