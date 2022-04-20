Тольяттинец напился и сообщил о теракте в школе

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за ложного сообщения о теракте. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле правоохранителям поступило сообщение об угрозе в учебном заведении в Автозаводском районе.

На место прибыли полицейские, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Они осмотрели здание и прилегающую территорию. Ничего опасного не обнаружилось.

Позже выяснилось, что о теракте сообщил 37-летний токарь, когда был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Ложное сообщение о теракте").