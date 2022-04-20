Жительницу Самарской области будут судить за кражу сумки из камеры хранения

Жительница Октябрьска предстанет перед судом за кражу из камеры хранения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В феврале 2022 г. у 54-летней женщины пропала сумка, которую она оставила в камере хранения супермаркета. Она забыла закрыть ячейку на ключ и лишилась телефона, стоившего 10 тыс. рублей.

В итоге полицейские задержали 39-летнюю подозреваемую. Она рассказала, пришла в магазин, хотела оставить вещи в камере хранения, но обнаружила в ячейке чужую сумку. Положила туда же свой пакет, а потом забрала и чужие вещи. Украденный телефон был почти новым, его воровка оставила себе, а сумку выбросила.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.