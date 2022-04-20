Жительницу Самарской области будут судить за кражу сумки из камеры хранения

Жительница Октябрьска предстанет перед судом за кражу из камеры хранения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В феврале 2022 г. у 54-летней женщины пропала сумка, которую она оставила в камере хранения супермаркета. Она забыла закрыть ячейку на ключ и лишилась телефона, стоившего 10 тыс. рублей.
В итоге полицейские задержали 39-летнюю подозреваемую. Она рассказала, пришла в магазин, хотела оставить вещи в камере хранения, но обнаружила в ячейке чужую сумку. Положила туда же свой пакет, а потом забрала и чужие вещи. Украденный телефон был почти новым, его воровка оставила себе, а сумку выбросила.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу