Самарца задержали за осквернения горельефа "Скорбящей Матери-Родине"

В Самаре на 29-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, вечером 7 апреля 2022 г. мужчина на площади Славы осквернил Вечный огонь горельефа "Скорбящей Матери-Родине". Что именно сделал самарец, СУ СК не уточняет. Однако, по мнению ведомства, подозреваемый оскорбил память защитников отечества.

Свои действия обвиняемый записывал на камеру смартфона и распространил в мессенджере.

Сейчас мужчина задержан.