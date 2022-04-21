Самарца задержали за осквернения горельефа "Скорбящей Матери-Родине"

В Самаре на 29-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, вечером 7 апреля 2022 г. мужчина на площади Славы осквернил Вечный огонь горельефа "Скорбящей Матери-Родине". Что именно сделал самарец, СУ СК не уточняет. Однако, по мнению ведомства, подозреваемый оскорбил память защитников отечества.
Свои действия обвиняемый записывал на камеру смартфона и распространил в мессенджере.
Сейчас мужчина задержан.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу