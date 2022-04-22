Сотрудники "Ростелекома" задержали похитителя кабеля в Самаре

Сотрудники Самарского филиала ПАО "Ростелеком" задержали похитителя кабеля на проспекте Кирова в Самаре. У злоумышленника изъято около 10 метров медного провода.

Во время планового ремонта дежурная бригада оператора получила сигнал о выходе из строя магистрального канала связи на соседней улице. Сотрудники технической службы сразу решили проверить места прежних хищений неподалеку. Рядом с домом 69 по проспекту Кирова они увидели покидающего колодец молодого человека с ножовкой и отрезом кабеля в руках.

Обыскав все подъезды и подвалы многоэтажного дома, электромонтеры обнаружили злоумышленника, задержали его и передали в правоохранительные органы.

Алексей Селиверстов, директор сервисного центра ПАО "Ростелеком" в Самаре:

"Похитители кабеля и оставляют жителей города без доступа к услугам связи. От действий злоумышленников могут пострадать важные социальные объекты: например, медучреждения, школы и детские сады. Горжусь, что наши специалисты сумели задержать вора".

Электромонтеры Андрей Григорьев, Максим Шалимов, Александр Шамаев и инспектор по охранно-предупредительной работе Евгений Петров за оперативность и смелость, проявленные при задержании похитителя кабеля связи, награждены почетными грамотами Самарского филиала компании "Ростелеком".

С начала года в Самарской области зафиксировано около 80 случаев умышленных повреждений телекоммуникационной инфраструктуры, краж кабеля и люков кабельных канализаций. Похищено более 17 километров медного провода. Без связи в разное время оставались тысячи абонентов. По фактам хищений и порчи имущества Самарского филиала ПАО "Ростелеком" было возбуждены уголовные дела.