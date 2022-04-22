Сотрудники "Ростелекома" задержали похитителя кабеля в Самаре

Сотрудники Самарского филиала ПАО "Ростелеком" задержали похитителя кабеля на проспекте Кирова в Самаре. У злоумышленника изъято около 10 метров медного провода.
Во время планового ремонта дежурная бригада оператора получила сигнал о выходе из строя магистрального канала связи на соседней улице. Сотрудники технической службы сразу решили проверить места прежних хищений неподалеку. Рядом с домом 69 по проспекту Кирова они увидели покидающего колодец молодого человека с ножовкой и отрезом кабеля в руках.
Обыскав все подъезды и подвалы многоэтажного дома, электромонтеры обнаружили злоумышленника, задержали его и передали в правоохранительные органы.
Алексей Селиверстов, директор сервисного центра ПАО "Ростелеком" в Самаре:
"Похитители кабеля и оставляют жителей города без доступа к услугам связи. От действий злоумышленников могут пострадать важные социальные объекты: например, медучреждения, школы и детские сады. Горжусь, что наши специалисты сумели задержать вора".
Электромонтеры Андрей Григорьев, Максим Шалимов, Александр Шамаев и инспектор по охранно-предупредительной работе Евгений Петров за оперативность и смелость, проявленные при задержании похитителя кабеля связи, награждены почетными грамотами Самарского филиала компании "Ростелеком".
С начала года в Самарской области зафиксировано около 80 случаев умышленных повреждений телекоммуникационной инфраструктуры, краж кабеля и люков кабельных канализаций. Похищено более 17 километров медного провода. Без связи в разное время оставались тысячи абонентов. По фактам хищений и порчи имущества Самарского филиала ПАО "Ростелеком" было возбуждены уголовные дела.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу