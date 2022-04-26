Пять человек задержаны в Новосибирске по делу о похищении жительницы Самары

Следственным отделом по Советскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении четырех жителей Самары и одного местного жителя.
В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).
По данным следствия, 3 марта в вечернее время фигуранты в возрасте от 36 до 73 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на парковке у дома по ул. Николаева в Новосибирске, применяя насилие в отношении их 18-летней знакомой (жительницы Самары), путем нанесения множественных ударов руками и ногами по ее телу, а также применяя предмет, используемый в качестве оружия — газовый баллончик с раздражающим веществом, незаконно захватили девушку. После этого ее посадили в машину и отвезли в Самару.
В доме фигуранты несколько дней насильно удерживали свою знакомую, а также требовали от последней передачи принадлежащей ей доли в квартире стоимостью не менее 1,5 млн руб., расположенной в Самаре.
8 марта потерпевшей удалось через окно покинуть жилище, после чего она вернулась в Новосибирск и обратилась с заявлением к правооохранителям.
В настоящее время фигуранты задержаны, по местам их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты личные вещи девушки, мобильные телефоны, документы на квартиру, также осмотрен автомобиль, в котором перевозили потерпевшую, в салоне которого были изъяты пластиковые хомуты, закрепленные на дверной ручке.
В ходе допроса один из фигурантов дал признательные показания, остальные — от дачи показаний отказались, сославшись на ст. 51 Конституции Российской Федерации. Судом четверым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 73-летней женщине — домашний арест.
Следователями проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу