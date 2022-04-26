16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец при покупке станков в Интернете потерял 0,5 млрд рублей Пять человек задержаны в Новосибирске по делу о похищении жительницы Самары Кузнец из Тольятти лишился руки из-за нарушения техники безопасности Сотрудников двух самарских УК будут судить за падавшую на головы наледь Доцента СамГУПС будут судить за "оптовые" взятки

Преступления Происшествия

Пять человек задержаны в Новосибирске по делу о похищении жительницы Самары

НОВОСИБИРСК. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Следственным отделом по Советскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении четырех жителей Самары и одного местного жителя.

В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

По данным следствия, 3 марта в вечернее время фигуранты в возрасте от 36 до 73 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на парковке у дома по ул. Николаева в Новосибирске, применяя насилие в отношении их 18-летней знакомой (жительницы Самары), путем нанесения множественных ударов руками и ногами по ее телу, а также применяя предмет, используемый в качестве оружия — газовый баллончик с раздражающим веществом, незаконно захватили девушку. После этого ее посадили в машину и отвезли в Самару. 

В доме фигуранты несколько дней насильно удерживали свою знакомую, а также требовали от последней передачи принадлежащей ей доли в квартире стоимостью не менее 1,5 млн руб., расположенной в Самаре.

8 марта потерпевшей удалось через окно покинуть жилище, после чего она вернулась в Новосибирск и обратилась с заявлением к правооохранителям. 

В настоящее время фигуранты задержаны, по местам их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты личные вещи девушки, мобильные телефоны, документы на квартиру, также осмотрен автомобиль, в котором перевозили потерпевшую, в салоне которого были изъяты пластиковые хомуты, закрепленные на дверной ручке.

В ходе допроса один из фигурантов дал признательные показания, остальные — от дачи показаний отказались, сославшись на ст. 51 Конституции Российской Федерации. Судом четверым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 73-летней женщине — домашний арест.

Следователями проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Александр Товбин 12 апреля 2022 17:55 Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1