Пять человек задержаны в Новосибирске по делу о похищении жительницы Самары

Следственным отделом по Советскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении четырех жителей Самары и одного местного жителя.

В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

По данным следствия, 3 марта в вечернее время фигуранты в возрасте от 36 до 73 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на парковке у дома по ул. Николаева в Новосибирске, применяя насилие в отношении их 18-летней знакомой (жительницы Самары), путем нанесения множественных ударов руками и ногами по ее телу, а также применяя предмет, используемый в качестве оружия — газовый баллончик с раздражающим веществом, незаконно захватили девушку. После этого ее посадили в машину и отвезли в Самару.

В доме фигуранты несколько дней насильно удерживали свою знакомую, а также требовали от последней передачи принадлежащей ей доли в квартире стоимостью не менее 1,5 млн руб., расположенной в Самаре.

8 марта потерпевшей удалось через окно покинуть жилище, после чего она вернулась в Новосибирск и обратилась с заявлением к правооохранителям.

В настоящее время фигуранты задержаны, по местам их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты личные вещи девушки, мобильные телефоны, документы на квартиру, также осмотрен автомобиль, в котором перевозили потерпевшую, в салоне которого были изъяты пластиковые хомуты, закрепленные на дверной ручке.

В ходе допроса один из фигурантов дал признательные показания, остальные — от дачи показаний отказались, сославшись на ст. 51 Конституции Российской Федерации. Судом четверым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 73-летней женщине — домашний арест.

Следователями проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование продолжается.