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Преступления Происшествия

В Самарской области задержали двоих предполагаемых расхитителей газопровода

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе Самарской области возбудили два уголовных дела о краже на газопроводе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию обратился сотрудник обслуживающей организации, который заметил, как неизвестные демонтируют газопровод в с. Давыдовка.

Правоохранители задержали двоих мужчин. У них изъяли две ножовки, пять полотен по металлу и срезанную часть трубы.

Задержанные — безработные местные жители 29 и 25 лет рассказали, что знали об отключении газопровода и поэтому решили украсть трубы и сдать на металлолом. Из-за этого инцидента возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу").

Во время расследования вскрылись еще два преступления. По версии следствия, 7 и 10 февраля 2022 г. подозреваемые украли оборудование газопровода, состоящего на балансе администрации Приволжского района. Ущерб составил 20 тыс. рублей. По этим фактам возбудили еще два уголовных дела по п., а ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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