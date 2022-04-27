В Самарской области задержали двоих предполагаемых расхитителей газопровода

В Приволжском районе Самарской области возбудили два уголовных дела о краже на газопроводе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В полицию обратился сотрудник обслуживающей организации, который заметил, как неизвестные демонтируют газопровод в с. Давыдовка.
Правоохранители задержали двоих мужчин. У них изъяли две ножовки, пять полотен по металлу и срезанную часть трубы.
Задержанные — безработные местные жители 29 и 25 лет рассказали, что знали об отключении газопровода и поэтому решили украсть трубы и сдать на металлолом. Из-за этого инцидента возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу").
Во время расследования вскрылись еще два преступления. По версии следствия, 7 и 10 февраля 2022 г. подозреваемые украли оборудование газопровода, состоящего на балансе администрации Приволжского района. Ущерб составил 20 тыс. рублей. По этим фактам возбудили еще два уголовных дела по п., а ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу