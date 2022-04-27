В Самарской области задержали двоих предполагаемых расхитителей газопровода

В Приволжском районе Самарской области возбудили два уголовных дела о краже на газопроводе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратился сотрудник обслуживающей организации, который заметил, как неизвестные демонтируют газопровод в с. Давыдовка.

Правоохранители задержали двоих мужчин. У них изъяли две ножовки, пять полотен по металлу и срезанную часть трубы.

Задержанные — безработные местные жители 29 и 25 лет рассказали, что знали об отключении газопровода и поэтому решили украсть трубы и сдать на металлолом. Из-за этого инцидента возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу").

Во время расследования вскрылись еще два преступления. По версии следствия, 7 и 10 февраля 2022 г. подозреваемые украли оборудование газопровода, состоящего на балансе администрации Приволжского района. Ущерб составил 20 тыс. рублей. По этим фактам возбудили еще два уголовных дела по п., а ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").