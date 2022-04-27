Двое самарцев убили приятеля, вложившегося в общий бизнес

В Самаре закончили расследовать уголовное дело об убийстве и присвоении денег. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2019 г. двое обвиняемых вместе с общим знакомым решили продать принадлежащую ему квартиру в центре Самары, а на вырученные деньги развивать бизнес по продаже антиквариата. Они нашли покупателя и продали недвижимость за 4,1 млн рублей. После оформления документов продавец отдал деньги на хранение одному из "приятелей".

Однако обвиняемые посчитали, что продавший квартиру знакомый им больше не нужен, и решили убить его. Под вымышленным предлогом обвиняемые вывезли жертву на такси в лесополосу в Хвалынском районе Саратовской области. Подельники планировали задушить приятеля, но в итоге семь раз ударили его по голове привезенным с собой топором. После этого они прикрыли труп ветками и снегом, переоделись в заранее подготовленную одежду и скрылись.

Обвинительное заключение по этому уголовному делу уже утвердил зампрокурора Самарской области.