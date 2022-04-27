Двое самарцев убили приятеля, вложившегося в общий бизнес

В Самаре закончили расследовать уголовное дело об убийстве и присвоении денег. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в феврале 2019 г. двое обвиняемых вместе с общим знакомым решили продать принадлежащую ему квартиру в центре Самары, а на вырученные деньги развивать бизнес по продаже антиквариата. Они нашли покупателя и продали недвижимость за 4,1 млн рублей. После оформления документов продавец отдал деньги на хранение одному из "приятелей".
Однако обвиняемые посчитали, что продавший квартиру знакомый им больше не нужен, и решили убить его. Под вымышленным предлогом обвиняемые вывезли жертву на такси в лесополосу в Хвалынском районе Саратовской области. Подельники планировали задушить приятеля, но в итоге семь раз ударили его по голове привезенным с собой топором. После этого они прикрыли труп ветками и снегом, переоделись в заранее подготовленную одежду и скрылись.
Обвинительное заключение по этому уголовному делу уже утвердил зампрокурора Самарской области.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу