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Преступления Происшествия

Двое самарцев убили приятеля, вложившегося в общий бизнес

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончили расследовать уголовное дело об убийстве и присвоении денег. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По версии следствия, в феврале 2019 г. двое обвиняемых вместе с общим знакомым решили продать принадлежащую ему квартиру в центре Самары, а на вырученные деньги развивать бизнес по продаже антиквариата. Они нашли покупателя и продали недвижимость за 4,1 млн рублей. После оформления документов продавец отдал деньги на хранение одному из "приятелей".

Однако обвиняемые посчитали, что продавший квартиру знакомый им больше не нужен, и решили убить его. Под вымышленным предлогом обвиняемые вывезли жертву на такси в лесополосу в Хвалынском районе Саратовской области. Подельники планировали задушить приятеля, но в итоге семь раз ударили его по голове привезенным с собой топором. После этого они прикрыли труп ветками и снегом, переоделись в заранее подготовленную одежду и скрылись.

Обвинительное заключение по этому уголовному делу уже утвердил зампрокурора Самарской области.

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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