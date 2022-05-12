Пьяный житель Самарской области застрелил знакомого, когда показывал ружье

В Ставропольском районе Самарской области закончилось расследование уголовного дела 53-летнего жителя с. Лопатино, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 26 февраля 2022 г. сельчанин выпивал со знакомым, и они решили поохотиться на куропаток около дома. Обвиняемый зарядил свое гладкоствольное ружье патронами 16 калибра и хотел продемонстрировать оружия приятелю. Из-за опьянения он не смог удержать ружье, по неосторожности направил его в сторону знакомого и выстрелил. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.