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Преступления Происшествия

Пьяный житель Самарской области застрелил знакомого, когда показывал ружье

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе Самарской области закончилось расследование уголовного дела 53-летнего жителя с. Лопатино, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По версии следствия, 26 февраля 2022 г. сельчанин выпивал со знакомым, и они решили поохотиться на куропаток около дома. Обвиняемый зарядил свое гладкоствольное ружье патронами 16 калибра и хотел продемонстрировать оружия приятелю. Из-за опьянения он не смог удержать ружье, по неосторожности направил его в сторону знакомого и выстрелил. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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