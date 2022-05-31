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Преступления Происшествия

В Тольятти из семьи изъяли ребенка и возбудили уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении родителей несовершеннолетней жительницы Тольятти возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию дочери, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №21 поступила информация от местной жительницы о том, что ее соседи ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего ребенка.

В ходе проверки было установлено, что 40-летний мужчина, работник одного из акционерных обществ, и его безработная 41-летняя супруга "в достаточном объеме не принимали участия в физическом, психическом, духовном и нравственном развитии" 6-летней дочери и жестоко обращались с ней.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пообщались с девочкой и оказали ей  необходимую помощь. Сейчас ребенок находится в одном из реабилитационных центров города. По данным сотрудников полиции, родители несовершеннолетней с момента начала процедуры изъятия ребенка из семьи не предпринимали попыток встретиться со своей дочерью.

В отношении ранее не судимых родителей девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 440 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

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