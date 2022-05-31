У владельца самарской автомастерской вымогали 300 тыс. рублей

В Самаре закончилось расследование уголовного дела о вымогательстве и грабеже, сообщает региональное ГУ МВД России.

В апреле 2021 г. в полицию обратился 33-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся ремонтом автомобилей. Мужчина утверждал, что один из клиентов под надуманным предлогом угрожает ему и требует 300 тыс. руб., а также забрал автомобиль Great Wall CC 6460 RV25.

По версии следствия, в марте 2021 г. самарец привез в автомастерскую потерпевшего на ул. Черемшанской Lexus приятеля для ремонта двигателя. Потерпевший отремонтировал машину и отдал ее тому же другу владельца. А через некоторое время хозяин иномарки позвонил с претензиями и потребовал заплатить 300 тыс. руб. за якобы разбитое лобовое стекло. После этого автовладелец приехал с 12 незнакомцами, угрожал механику и забрал его машину.

Подозреваемым оказался 41-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот оружия. Его задержали с помощью сотрудников СОБР "Омега", когда он приехал в автосервис за деньгами.

По данным следователей, причиненный потерпевшему ущерб составил 450 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары. Обвиняемый возместил ущерб во время предварительного расследования. Машину также вернули владельцу.