У владельца самарской автомастерской вымогали 300 тыс. рублей

В Самаре закончилось расследование уголовного дела о вымогательстве и грабеже, сообщает региональное ГУ МВД России.
В апреле 2021 г. в полицию обратился 33-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся ремонтом автомобилей. Мужчина утверждал, что один из клиентов под надуманным предлогом угрожает ему и требует 300 тыс. руб., а также забрал автомобиль Great Wall CC 6460 RV25.
По версии следствия, в марте 2021 г. самарец привез в автомастерскую потерпевшего на ул. Черемшанской Lexus приятеля для ремонта двигателя. Потерпевший отремонтировал машину и отдал ее тому же другу владельца. А через некоторое время хозяин иномарки позвонил с претензиями и потребовал заплатить 300 тыс. руб. за якобы разбитое лобовое стекло. После этого автовладелец приехал с 12 незнакомцами, угрожал механику и забрал его машину.
Подозреваемым оказался 41-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот оружия. Его задержали с помощью сотрудников СОБР "Омега", когда он приехал в автосервис за деньгами.
По данным следователей, причиненный потерпевшему ущерб составил 450 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары. Обвиняемый возместил ущерб во время предварительного расследования. Машину также вернули владельцу.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...