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Преступления Происшествия

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за попытки вывезти медвежат

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды животных.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Напомним, 29 апреля в районе с. Сагарчин Оренбургской области таможенники остановили машину, в салоне которой обнаружили клетки с четырьмя бурыми медвежатами. Со слов водителя, животных везли из сызранского зоопарка в узбекистанский цирк.

По версии следствия, сызранский предприниматель продал медвежат, хотя в документах значилось, что это якобы подарок. Эксперты определили, что стоимость медвежат составляет 160 тыс. рублей.

Бурые медведи находятся под угрозой исчезновения. Чтобы вывезти их из страны, нужно специальное разрешение. У водителя же были только четыре ветеринарных паспорта и ветеринарное свидетельство.

Правоохранители решили, что водитель знал о незаконности вывоза животных, а следовательно, сознательно участвовал в контрабанде в сговоре кем-то еще. В итоге в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ.

Гид потребителя

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