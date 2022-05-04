Самарские таможенники не дали незаконно вывезти четырех медвежат

Сотрудники самарской таможни остановили контрабандистов, пытавшихся вывезти из России медвежат.

В пятницу, 29 апреля, самарские таможенники в районе с. Сагарчин Оренбургской области остановили машину, в салоне которой содержались клетки с четырьмя бурыми медвежатами. Согласно документам, зовут двухмесячных малышей Зита, Гита, Чук и Гек и якобы сызранский предприниматель подарил медвежат гражданину Узбекистана. Со слов водителя, их везли из сызранского зоопарка в узбекистанский цирк.

Разрешений Росприроднадзора РФ на вывоз зверей при этом у водителя не было.

Бурый медведь входит в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Правоохранители ведут проверку по ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда объектов СИТЕС").