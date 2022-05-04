Самарские таможенники не дали незаконно вывезти четырех медвежат

Сотрудники самарской таможни остановили контрабандистов, пытавшихся вывезти из России медвежат.
В пятницу, 29 апреля, самарские таможенники в районе с. Сагарчин Оренбургской области остановили машину, в салоне которой содержались клетки с четырьмя бурыми медвежатами. Согласно документам, зовут двухмесячных малышей Зита, Гита, Чук и Гек и якобы сызранский предприниматель подарил медвежат гражданину Узбекистана. Со слов водителя, их везли из сызранского зоопарка в узбекистанский цирк.
Разрешений Росприроднадзора РФ на вывоз зверей при этом у водителя не было.
Бурый медведь входит в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Правоохранители ведут проверку по ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда объектов СИТЕС").
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу