Из-за отравления роллами в Тольятти возбудили уголовное дело

В Тольятти возбудили уголовное дело об отравлении 38 человек роллами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, с 3 июня по 5 июня в больницу с кишечным отравлением обратились 38 человек. 25 из них госпитализировали, в том числе четверых несовершеннолетних. Как выяснилось, все они заказывали роллы в одной из служб доставки.

В связи с инцидентом прокуратура начала проверку, а позже направила следователям материалы, по которым возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").