СК и прокуратура начали проверки из-за отравления роллами в Тольятти

Сотрудники СК РФ по Самарской области из-за отравления 22 жителей Тольятти роллами начали доследственную проверку по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Напомним, 4 июня в службу скорой медицинской помощи Тольятти обратились 22 человека с пищевой токсикоинфекцией. 11 из них госпитализировали. По имеющимся данным, все пациенты заказывали роллы в одной из служб доставки города.

Кроме того, прокурор Центрального района Тольятти проверит, насколько были соблюдены санитарно-эпидемиологические и иные нормы на предприятии общепита.