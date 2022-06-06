В Тольятти 22 человека отравились роллами

В службу скорой медицинской помощи Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции, в том числе трое детей и одна беременная женщина. Как установлено, все пациенты заказывали роллы в одной из городских компаний по доставке еды.
О ситуации руководитель регионального минздрава оперативно доложил губернатору Дмитрию Азарову. Глава региона дал необходимые поручения, специалисты Роспотребнадзора начали санэпидрасследование.
11 пациентов госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные пациенты проходят амбулаторное лечение, сообщает региональный минздрав.
В Самарской области это не первый случай массового отравления роллами. Напомним, в августе 2019 г. в роллами, заказанными в ООО Ресторан "Фарфор в Самаре", отравились 74 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. Управляющий рестораном Артем Исаев понес уголовную ответственность в виде года ограничения свободы.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.