В Тольятти 22 человека отравились роллами

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В службу скорой медицинской помощи Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции, в том числе трое детей и одна беременная женщина. Как установлено, все пациенты заказывали роллы в одной из городских компаний по доставке еды.