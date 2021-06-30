Приговор по делу об отравлении 74 человек роллами в Самаре не смогли обжаловать

В среду, 30 июня, апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменений приговор, вынесенный 23 апреля управляющему ООО Ресторан "Фарфор в Самаре" Артему Исаеву. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в августе 2019 года отравились 74 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. Все они ели роллы, заказанные в ООО Ресторан "Фарфор в Самаре".

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Обвинение предъявили управляющему Артему Исаеву. Следствие посчитало, что именно он несет ответственность за нарушение санитарных правил, повлекшее массовое заболевание и отравление людей.

23 апреля Советский райсуд Самары назначил мужчине год ограничения свободы.

30 июня апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила приговор суда первой инстанции без изменений. Теперь он считается вступившим в силу. У сторон есть право обжаловать его в суде вышестоящей инстанции.