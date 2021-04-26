16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесли приговор по делу об отравлении 74 человек роллами Экс-начальницу железнодорожной станции Сызрань-город осудили за взятки В Самаре воспитательнице дома ребенка, выкинувшей подопечного из коляски, вынесли приговор В деле судьи Бурцева нет смывов с рук Концессионер снегоплавильной станции в Самаре получил 5,5 года колонии за мошенничество

Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор по делу об отравлении 74 человек роллами

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 115
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Советский райсуд Самары под председательством судьи Зульфии Лапшиной 23 апреля вынес приговор управляющему ООО Ресторан "Фарфор в Самаре" Артему Исаеву, признанному виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: pixabay.com

Напомним, в августе 2019 г. отравились 74 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. Все они ели роллы, которые заказывали в ООО Ресторан "Фарфор в Самаре".

По версии следствия, на предприятии нарушали санитарно-эпидемиологических правила, что привело к массовому заболеванию людей и причинению вреда различной степени тяжести здоровью некоторых потерпевших.

Суд назначил Исаеву год ограничения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2