В Самаре вынесли приговор по делу об отравлении 74 человек роллами

Советский райсуд Самары под председательством судьи Зульфии Лапшиной 23 апреля вынес приговор управляющему ООО Ресторан "Фарфор в Самаре" Артему Исаеву, признанному виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, в августе 2019 г. отравились 74 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. Все они ели роллы, которые заказывали в ООО Ресторан "Фарфор в Самаре".
По версии следствия, на предприятии нарушали санитарно-эпидемиологических правила, что привело к массовому заболеванию людей и причинению вреда различной степени тяжести здоровью некоторых потерпевших.
Суд назначил Исаеву год ограничения свободы.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.