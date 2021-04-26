В Самаре вынесли приговор по делу об отравлении 74 человек роллами

Советский райсуд Самары под председательством судьи Зульфии Лапшиной 23 апреля вынес приговор управляющему ООО Ресторан "Фарфор в Самаре" Артему Исаеву, признанному виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в августе 2019 г. отравились 74 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. Все они ели роллы, которые заказывали в ООО Ресторан "Фарфор в Самаре".

По версии следствия, на предприятии нарушали санитарно-эпидемиологических правила, что привело к массовому заболеванию людей и причинению вреда различной степени тяжести здоровью некоторых потерпевших.

Суд назначил Исаеву год ограничения свободы.