Закончено следствие по делу об отравлении 74 самарцев роллами

Завершено расследование уголовного дела управляющего ООО "Ресторан Фарфор в Самаре", обвиняемого по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в августе 2019 г. 74 человека, в том числе 12 несовершеннолетних, обратились в больницы с признаками отравления. Все они ели роллы, которые заказывали в ООО "Фарфор в Самаре".

"По версии следствия, обвиняемый допустил производство готовой продукции, не отвечающее требованиям безопасности здоровья потребителей. Это привело к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему массовое заболевание и отравление людей, а также причинение вреда различной степени тяжести здоровью некоторых из потерпевших", - пояснили в следственном ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Советского района Самары для рассмотрения.