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Общество

Ресторан "Фарфор" выплатил отравившимся клиентам более 1 млн рублей

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО Ресторан "Фарфор в Самаре" выплатил своим клиентам почти 1,1 млн руб. за некачественные роллы, ставшие причиной массового отравления. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Самарской области по заявлению ресторана о снижении наложенного на них штрафа.

Напомним, в конце августа этого года в больницу с признаками пищевого отравления обратились 63 человека, которые ели продукцию ресторана "Фарфор" на ул. Запорожской, 31а. По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители сальмонеллы. "Фарфор" при этом заявлял об обнаруженном у сотрудников ротавирусе.

5 сентября Советский райсуд приостановил деятельность организации на 60 суток за нарушение требований СанПиН. 13 сентября приставы опечатали все кухни сети ресторанов в Самаре.
Кроме того, по факту массового отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей").

В сентябре в паблике "Фарфора" появилась запись о возобновлении работы трех кухонь и сокращении зон доставки.

Штраф на ООО "Фарфор в Самаре" в размере 600 тыс. руб. был наложен 30 сентября по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан"). Однако организация не согласилась с решением надзорного органа и попыталась через суд признать его незаконным и "снизить штраф ниже низшего предела".

"В настоящее время ООО Ресторан "Фарфор в Самаре" осуществляются выплаты пострадавшим гражданам в результате массового отравления, включая  компенсацию морального вреда, возмещение утраты заработка на период болезни, стоимости заказа, расходов на лечение, других выплат, предусмотренных Законом РФ "О защите прав потребителей". В настоящее время уже выплачено потерпевшим 1,09 млн руб.", — говорится в заявлении истца.

Суд в удовлетворении требований ООО отказал. Данное решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

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