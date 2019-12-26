16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В полуфинал "Лидеров России" прошел 41 участник из Самарской области Самарец дошел до Верховного Суда, чтобы отказаться от ребенка Сеть ресторанов, отравившая десятки самарцев, не смогла отбиться от штрафа В областном департаменте охоты и рыболовства рассказали об изменениях в правилах охоты Катера-амфибии начали работу на маршруте Самара - Рождествено

Общество

Сеть ресторанов, отравившая десятки самарцев, не смогла отбиться от штрафа

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский ресторан "Фарфор" не смог снизить размер наложенного на него региональным управлением Роспотребнадзора штраф в размере 600 тыс. рублей. Соответствующие решение Арбитражного суда Самарской области опубликовано в КАД ВАС.

Напомним, в конце августа этого года в больницу с признаками пищевого отравления обратились 63 человека, которые ели продукцию ресторана "Фарфор" на ул. Запорожской, 31а. По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители сальмонеллы. "Фарфор" при этом заявлял об обнаруженном у сотрудников ротавирусе.

5 сентября Советский райсуд приостановил деятельность организации на 60 суток за нарушение требований СанПиН. 13 сентября приставы опечатали все кухни сети ресторанов в Самаре.
Кроме того, по факту массового отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей").

В Самаре работу ресторана, отравившего 70 человек, остановили на два месяца В Самаре работу ресторана, отравившего 70 человек, остановили на два месяца
В Самаре суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности ресторана "Фарфор" на ул. Запорожской на срок 60 суток. Будет ли компания обжаловать это решение, пока не известно.

В сентябре в паблике "Фарфора" появилась запись о возобновлении работы трех кухонь и сокращении зон доставки.

Штраф на ООО "Фарфор в Самаре" в размере 600 тыс. руб. был наложен 30 сентября по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан"). Однако организация не согласилась с решением надзорного органа и попыталась через суд признать его незаконным и "снизить штраф ниже низшего предела".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5