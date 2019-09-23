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Общество

Сеть ресторанов "Фарфор" возобновила работу в Самаре

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сеть ресторанов "Фарфор", продукцией которой отравились более 60 самарцев, возобновила работу в областной столице. Об этом сообщается в паблике "Фарфора" в соцсети.

Фото: pixabay.com

Напомним, в конце августа в больницу с признаками пищевого отравления обратились 63 человека, которые ели продукцию ресторана "Фарфор" на ул. Запорожской, 31а. По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители сальмонеллы. "Фарфор" заявлял об обнаруженном у сотрудников ротавирусе.

Работу ресторана "Фарфор" остановили на два месяца Работу ресторана "Фарфор" остановили на два месяца
В Самаре суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности ресторана "Фарфор" на ул. Запорожской на срок 60 суток. Будет ли компания обжаловать это решение, пока не известно.

5 сентября Советский райсуд приостановил деятельность организации на 60 суток за нарушение СанПиНов. 13 сентября приставы опечатали все кухни сети ресторанов в Самаре.

Кроме того, по факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей").

В минувшую пятницу, 20 сентября, в паблике "Фарфора" появилась запись о возобновлении работы трех кухонь и сокращении зон доставки. Ресторан готов принимать заказы клиентов. "Обещаем, будет вкусно", — заверили представители сети.

Отметим, что кухни "Фарфора" на ул. Запорожской, 31а в числе вновь открывшихся нет.

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