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Общество

Приставы объяснили, почему опечатали все точки сети "Фарфор"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление ФССП России по Самарской области пояснило, почему приостановило деятельность не только кухни на ул. Запорожской сети ресторанов "Фарфор", но и другие точки организации.

Напомним, в конце августа в больницу с признаками пищевого отравления обратились 63 человека, которые ели продукцию ресторана "Фарфор" на ул. Запорожской, 31а. По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители сальмонеллы. "Фарфор" заявлял об обнаруженном у сотрудников ротавирусе.

5 сентября Советский райсуда за нарушение СанПиНов приостановил деятельность организации на 60 суток. 13 сентября приставы опечатали все кухни сети ресторанов в Самаре.

Представители ресторана остались недовольны таким поворотом событий. По их мнению, не было оснований закрывать другие кухни их фирмы. "Роспотребнадзор проверял кухню на Чапаевской, которая прошла всю проверку. Она соответствует требованиям. Опечатывать другие кухни судебные приставы без оснований не могут, но опечатали, не разобравшись, кто это и что", — писали представители ресторана в своем паблике.

По данным приставов в постановлении суда говорится: "признать ООО Ресторан "Фарфор в Самаре" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток".

"Из постановления суда следует, что приставам необходимо приостановить деятельности не только одного пункта доставки, а организации в целом, включая все ее офисы", — комментирует областное УФССП, уточняя, что их сотрудники действуют в рамках законодательства и исполняют требования исполнительных документов.

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