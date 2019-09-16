Ресторану "Фарфор" предложили "решить вопрос" с результатами проб, отобранных Роспотребнадзором

Представители сети ресторанов "Фарфор" разместили в своем паблике в соцсети пост и записи телефонных переговоров, из которых следует, что некий "уполномоченный сотрудник", причастный к проверке сети, предложил "решить вопрос" точки общепита за вознаграждение.

По словам человека, который представился Андреем, в его компетенции сделать результаты анализов отобранных Роспотребнадзором, такими, что ресторан "выйдет сухим из воды". Другмим словами, звонивший предложил переложить всю ответственность за отравление клиентов сети на поставщика продуктов, но для этого администратору ресторана нужно с ним "договориться". Точную сумму абонент называть не стал, но уточнил — он понимает, что много с ресторана получить не сможет, но с 17 сентября собирается в отпуск с детьми и хочет провести его хорошо. Отпуск не заграничный, так как "сотрудники СК и МВД невыездные". Андрей просил "сто", но предложил разбить эту сумму частями с условием, что до 17 сентября получит все деньги.

При повторном созвоне Андрей уточнил, что палочка сальмонеллы может быть обнаружена либо на мясе птицы либо на птичьих яйцах. Результаты по последним готовы и этот продукт оказался чистым. Но, по словам предложившего ресторану сделку абонента, у поставщика "Фудтрейд" были также отобраны пробы мяса птицы и результатов этих анализов еще нет. "Я вам даю гарантию, что "Фудтрейд" останется виноватым. Образцов этой самой палочки в Роспотребнадзоре достаточно, чтобы она оказалась там, где нужно вам", — заверил звонивший.

"Одно из главных событий, которое нас потрясло — это ситуация перед самым решающим днем, когда должны быть готовы анализы в РПН. К нам поступает звонок от неизвестного, который говорит нам о его возможностях влиять на судьбы мира. Он может повернуть ход истории так, как мы того захотим. Другими словами, сделать те анализы, которые нам удобны. Только это не за просто так. Мы отмахнулись от этой провокации, сказав нет, однако из-за звонка всё стало настолько не настоящим, что верить каким-либо официальным действиям теперь очень трудно. Любой анализ, любое решение может быть куплено… А судьба твоя вовсе в твоих руках", — посетовали в "Фарфоре".

Напомним, с 23 по 29 августа в медицинские учреждения региона обратились 63 человека с признаками пищевого отравления, которые приобретали продукцию в ресторане "Фарфор" на ул. Запорожской, 31 "а".

По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии - сальмонелла. "Фарфор" же заявлял о выявлении у сотрудников ротавируса.

5 сентября решением Советского районного суда за нарушение СанПиНов деятельность организации была официально приостановлена на 60 суток. 13 сентября судебные приставы опечатали все кухни сети ресторанов в Самаре.

"Интересно, что решение суда гласит о прекращении деятельности только на одной кухне — Запорожская, 31а. Роспотребнадзор проверял также кухню на Чапаевской, которая прошла всю проверку — она соответствует требованиям. Опечатывать другие кухни судебные приставы без оснований не могут, но опечатали, не разобравшись кто это и что. Документы, вещи, доступы к рабочим компьютерам и программам остался под штампом. Например, тоже решение суда, которое можно было бы показать приставам осталось лежать в сейфе", — отметили представители ресторана в своем паблике.

Также представители сети уточнили, что "Фарфор" в Самаре полностью прекратил свою деятельность на прошлой неделе, о чем уведомил Роспотребнадзор и досрочно прекратил договора аренды помещений. Некоторое оборудование будет продано новому партнеру. "Еще один потенциальный партнер проходит обучение в ЦО", — уточнили в сообщении.

Также, по информации представителей ресторана, франшизу FARFOR в Самаре будут развивать в новом формате. Первое обновленное заведение откроется в микрорайоне Кошелев. "По плану запустить работу кухонь на доставку и строить параллельно кухню с залом. Также на каждой кухне установить онлайн трансляцию видео со всех кухонь для возможности просмотра клиентами", — говорится в посте.