Приставы опечатали офисы ресторана "Фарфор", отравившего десятки самарцев

В пятницу, 13 сентября, самарские судебные приставы опечатали пять офисов компании "Фарфор", которая недавно оказалась в центре скандала с массовым отравлением людей.
Начали с точки на ул. Запорожской, 31а, где, по данным Роспотребнадзора, как раз и обнаружили сальмонеллу, ставшую причиной заболевания клиентов.
Напомним, 5 сентября решением Советского районного суда за нарушение СанПиНов деятельность организации была официально приостановлена на 60 суток.
Исполнительский документ судебные приставы фактически получили позднее, а потому обеспечивать его исполнение начали лишь сегодня.
"С сегодняшнего дня входы-выходы в пяти офисах компании опечатаны сроком на 60 суток, - пояснила замначальника межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску Лилия Яндудина. - Также отдельное поручение направлено коллегам в Новокуйбышевск - там расположен один офис, который также подлежит опечатыванию".
В ведомстве пояснили: на протяжении 60 суток компании запрещено вскрывать печати, наложенные приставами, в противном случае на них составят протокол об административном правонарушении по ст. 17.15 КоАП ("Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера"), которое наказывается штрафом от 30 тыс. до 50 тысяч рублей, а руководитель организации предупреждается об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта").
Целостность своих "печатей" приставы обещают проверять каждые три дня.
Напомним, в отношении конторы, чьей продукцией, по данным Роспотребназдзора, отравились более чем 70 человек, возбуждено уголовное дело по факту производства в целях сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности.