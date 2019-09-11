Всех отравившихся едой из ресторана "Фарфор" выписали из больниц

Всех заболевших после употребления продукции ресторана "Фарфор" в Самаре выписали из больниц. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

В областном минздраве также уточнили, что всего заболевших было 63 человека.

Напомним, с 23 по 29 августа в медучреждения обратились несколько десятков человек с признаками пищевого отравления. Все они употребляли продукцию ресторана "Фарфор".

По информации представителей ресторана "Фарфор", бактерии сальмонеллы, ставшие причиной отравления, обнаружили на копченой курице. По факту массового отравления возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей").

5 сентября суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности ресторана "Фарфор" на ул. Запорожской на срок 60 суток.



