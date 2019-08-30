В Самаре по факту массового отравления роллами возбуждено уголовное дело

Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
Напомним, что в период с 23 по 29 августа в медицинские учреждения Самарской области обратилось 63 человека, с признаками пищевого отравления, которые приобретали продукцию в указанном предприятии.
По информации представителей ресторана "Фарфор", бактерии сальмонеллы, ставшие причиной отравления, обнаружили на копченой курице.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.