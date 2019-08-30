В Самаре по факту массового отравления роллами возбуждено уголовное дело

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Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).