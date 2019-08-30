16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сальмонеллу, ставшую причиной отравления клиентов "Фарфора", обнаружили на копченой курице Под Самарой пенсионерка погибла под грузовым поездом На Волге у Самары спасали кайтсерфингиста У сотрудников сервиса доставки суши в Самаре нашли ротавирус Число отравившихся суши в Самаре достигло 48 человек

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Сальмонеллу, ставшую причиной отравления клиентов "Фарфора", обнаружили на копченой курице

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бактерии сальмонеллы, ставшие причиной отравления нескольких десятков клиентов сети ресторанов "Фарфор", обнаружили на копченой курице. Об этом представители ресторана написали в своем паблике.

"Сальмонелла выявлена на копчёной курице, Роспотребнадзор будет проверять поставщиков. Мы будем держать наших клиентов в курсе, дополнительная информация будет в следующих постах", — говорите в сообщении.

Подписчики упрекнули руководство ресторана в желании сэкономить на некачественных продуктах, но в "Фарфоре" заверили, что данный случай является локальным и коснулся только одной кухни сети в Самаре.

"Центральный офис сети Фарфор принял необходимые меры. На всех кухнях сети вводится более строгий уровень контроля продукции, поступающей от поставщиков. За семь лет работы нашей сети по всей России — этот случай первый и мы сделаем все, чтобы он был последним. Уже сегодня во всех филиалах проводятся внеплановые проверки соответствия стандартам качества кухонь, сырья и персонала. Центральный офис формирует команду для проверки городов на постоянной основе", — написали представители ресторана.

Напомним, по информации областного минздрава, отравление получили 48 клиентов "Фарфора", 30 из них, включая семерых детей, были госпитализированы. Но отравившихся может быть больше — многие пишут в соцсетях, что не обращались в медучреждения.

По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии — сальмонелла. "Фосфор" же заявлял о выявлении у сотрудников ротавируса.

Деятельность ООО по адресу ул. Запорожская, 31а приостановлена протоколом о временном запрете еще 24 августа, а материалы дела переданы в суд.

Сейчас информацию о массовом отравлении проверяет Следственный комитет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1