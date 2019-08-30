Сальмонеллу, ставшую причиной отравления клиентов "Фарфора", обнаружили на копченой курице

Бактерии сальмонеллы, ставшие причиной отравления нескольких десятков клиентов сети ресторанов "Фарфор", обнаружили на копченой курице. Об этом представители ресторана написали в своем паблике.

"Сальмонелла выявлена на копчёной курице, Роспотребнадзор будет проверять поставщиков. Мы будем держать наших клиентов в курсе, дополнительная информация будет в следующих постах", — говорите в сообщении.

Подписчики упрекнули руководство ресторана в желании сэкономить на некачественных продуктах, но в "Фарфоре" заверили, что данный случай является локальным и коснулся только одной кухни сети в Самаре.

"Центральный офис сети Фарфор принял необходимые меры. На всех кухнях сети вводится более строгий уровень контроля продукции, поступающей от поставщиков. За семь лет работы нашей сети по всей России — этот случай первый и мы сделаем все, чтобы он был последним. Уже сегодня во всех филиалах проводятся внеплановые проверки соответствия стандартам качества кухонь, сырья и персонала. Центральный офис формирует команду для проверки городов на постоянной основе", — написали представители ресторана.

Напомним, по информации областного минздрава, отравление получили 48 клиентов "Фарфора", 30 из них, включая семерых детей, были госпитализированы. Но отравившихся может быть больше — многие пишут в соцсетях, что не обращались в медучреждения.

По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии — сальмонелла. "Фосфор" же заявлял о выявлении у сотрудников ротавируса.

Деятельность ООО по адресу ул. Запорожская, 31а приостановлена протоколом о временном запрете еще 24 августа, а материалы дела переданы в суд.

Сейчас информацию о массовом отравлении проверяет Следственный комитет.