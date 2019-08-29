"Фарфор" заявил о нарушениях корпоративных стандартов в самарском филиале

Команда центрального офиса ресторана "Фарфор" в ходе первичной проверки самарского филиала, десятки клиентов которого получили отравление, выявила грубые нарушения внутренних стандартов сети и правил СанПин. Об этом сообщается в паблике сети.

"Было выявлено, что имеющиеся стандарты применялись выборочно, формально и с глубоким попустительством. Часть стандартов и вовсе не была внедрена в полной мере. Разрешительная и сопроводительная документация либо отсутствовала, либо внедрена формально "для галочки". При этом в стандартах прописаны требования и необходимые документы к работе любого филиала. Среди персонала не проводилась информационная работа о стандартах. У всех сотрудников имеются медицинские книжки, но у троих не проведен плановый медицинский осмотр", — говорится в сообщении.

Напомним, по информации областного минздрава, отравление получили 48 клиентов "Фарфора", 30 из них, включая семерых детей, были госпиталирированы. Но отравившихся может быть больше — многие пишут в соцсетях, что не обращались в медучреждения.

Число отравившихся суши в Самаре достигло 48 человек Число отравившихся после употребления роллов службы доставки "Фарфор" в Самаре на 27 августа достигло 48 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии — сальмонелла. "Фосфор" же заявлял о выявлении у сотрудников ротавируса.

Деятельность ООО по адресу ул. Запорожская, 31а приостановлена протоколом о временном запрете еще 24 августа, а материалы дела переданы в суд.

Сейчас проверку информации о массовом отравлении проводит Следственный комитет.