У сотрудников сервиса доставки суши в Самаре нашли ротавирус

У нескольких сотрудников кухни службы доставки суши и пиццы "Фарфор" была выявлена ротавирусная инфекция. Об этом сообщает администрация сервиса в его самарской группе "ВКонтакте".
"Внешнего проявления данной инфекции в момент работы не наблюдалось", - отмечается в сообщении.
При этом указывается, что пострадавшие заказывали блюда с термической обработкой, не содержащие сырой рыбы.
"Мы полностью несем ответственность за данную ситуацию и заявляем, что каждый пострадавший получит необходимую моральную и финансовую компенсацию", - обещают в компании.
Также сообщается, что со вчерашнего дня в Самаре работает группа из центрального офиса.
"Фарфор в Самаре в день обрабатывает порядка 500 заказов, из них на точку на Запорожской, 31а, на которой обнаружены проблемы, приходится около 80. При обзвоне клиентов других кухонь мы не выявили нареканий по качеству", - заявляют в "Фарфоре".
В компании выявили 33 "инцидента" на основе обращений и обзвона клиентов.
Команда "Фарфора" посетила городскую клиническую больницу 5, сотрудники которой сообщили, что на амбулаторном лечении у них находятся 24 пациента.
Напомним, по информации областного минздрава, отравление получили 48 клиентов "Фарфора", 30 из них, включая семерых детей, были госпиталирированы. Но отравившихся может быть больше - многие пишут в соцсетях, что не обращались в медучреждения.
По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии - сальмонелла.
В ведомстве отмечали, что в ходе проверки ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства, обязательных требований к маркировке и наличия документов, обеспечивающих прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции.
Деятельность ООО по адресу ул. Запорожская, 31а приостановлена протоколом о временном запрете еще 24 августа, а материалы дела переданы в суд.
Сейчас проверку информации о массовом отравлении проводит Следственный комитет.