У сотрудников сервиса доставки суши в Самаре нашли ротавирус

У нескольких сотрудников кухни службы доставки суши и пиццы "Фарфор" была выявлена ротавирусная инфекция. Об этом сообщает администрация сервиса в его самарской группе "ВКонтакте".

"Внешнего проявления данной инфекции в момент работы не наблюдалось", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что пострадавшие заказывали блюда с термической обработкой, не содержащие сырой рыбы.

"Мы полностью несем ответственность за данную ситуацию и заявляем, что каждый пострадавший получит необходимую моральную и финансовую компенсацию", - обещают в компании.

Также сообщается, что со вчерашнего дня в Самаре работает группа из центрального офиса.

"Фарфор в Самаре в день обрабатывает порядка 500 заказов, из них на точку на Запорожской, 31а, на которой обнаружены проблемы, приходится около 80. При обзвоне клиентов других кухонь мы не выявили нареканий по качеству", - заявляют в "Фарфоре".

В компании выявили 33 "инцидента" на основе обращений и обзвона клиентов.

Команда "Фарфора" посетила городскую клиническую больницу 5, сотрудники которой сообщили, что на амбулаторном лечении у них находятся 24 пациента.

Число отравившихся суши в Самаре достигло 48 человек Число отравившихся после употребления роллов службы доставки "Фарфор" в Самаре на 27 августа достигло 48 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, по информации областного минздрава, отравление получили 48 клиентов "Фарфора", 30 из них, включая семерых детей, были госпиталирированы. Но отравившихся может быть больше - многие пишут в соцсетях, что не обращались в медучреждения.

По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии - сальмонелла.

В ведомстве отмечали, что в ходе проверки ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства, обязательных требований к маркировке и наличия документов, обеспечивающих прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции.

Деятельность ООО по адресу ул. Запорожская, 31а приостановлена протоколом о временном запрете еще 24 августа, а материалы дела переданы в суд.

Сейчас проверку информации о массовом отравлении проводит Следственный комитет.