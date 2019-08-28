Число отравившихся суши в Самаре достигло 48 человек

Число отравившихся после употребления роллов службы доставки "Фарфор" в Самаре на 27 августа достигло 48 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Результаты исследований материала от больных показали, что причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии (сальмонелла). Вероятный путь передачи инфекции — пищевой", — указывается в пресс-релизе, опубликованном ведомством.

По данным регионального минздрава, 18 пострадавшим было назначено амбулаторное лечение. 30 человек, из которых семь детей, были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее в Роспотребнадзоре уже сообщали, что в ходе проверки ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства, обязательных требований к маркировке и наличия документов, обеспечивающих прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции.

В Самаре произошло массовое отравление суши В Самаре произошло массовое отравление клиентов службы доставки суши и пиццы "Фарфор". По предварительным данным, пострадало более 30 человек.

Деятельность ООО по адресу ул. Запорожская, 31а приостановлена протоколом о временном запрете еще 24 августа, а материалы дела переданы в суд.

Напомним, ранее сами пострадавшие со ссылкой на врачей сообщали о не менее 30 отравившихся. При этом, судя по сообщениям в самарской официальной группе "Фарфора" "ВКонтакте", отравившихся может быть больше — многие пишут, что не обращались в медучреждения.



В самой службе доставки сообщили, что все отравившиеся ели суши, приготовленные на одной из семи самарских кухонь "Фарфора". При этом все они, по предварительным данным компании, совершали заказы "в прошедшую пятницу и/или субботу (23-24.08.2019)". Хотя клиенты пишут в "ВКонтакте" и об отравлениях, полученных и 19, и 26 августа.

Сейчас проверку информации о массовом отравлении проводит также Следственный комитет.