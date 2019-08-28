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Число отравившихся суши в Самаре достигло 48 человек

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Число отравившихся после употребления роллов службы доставки "Фарфор" в Самаре на 27 августа достигло 48 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: wikipedia.org

"Результаты исследований материала от больных показали, что причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии (сальмонелла). Вероятный путь передачи инфекции — пищевой", — указывается в пресс-релизе, опубликованном ведомством.

По данным регионального минздрава, 18 пострадавшим было назначено амбулаторное лечение. 30 человек, из которых семь детей, были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее в Роспотребнадзоре уже сообщали, что в ходе проверки ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства, обязательных требований к маркировке и наличия документов, обеспечивающих прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции.

В Самаре произошло массовое отравление суши В Самаре произошло массовое отравление суши
В Самаре произошло массовое отравление клиентов службы доставки суши и пиццы "Фарфор". По предварительным данным, пострадало более 30 человек.

Деятельность ООО по адресу ул. Запорожская, 31а приостановлена протоколом о временном запрете еще 24 августа, а материалы дела переданы в суд.

Напомним, ранее сами пострадавшие со ссылкой на врачей сообщали о не менее 30 отравившихся. При этом, судя по сообщениям в самарской официальной группе "Фарфора" "ВКонтакте", отравившихся может быть больше — многие пишут, что не обращались в медучреждения.

В самой службе доставки сообщили, что все отравившиеся ели суши, приготовленные на одной из семи самарских кухонь "Фарфора". При этом все они, по предварительным данным компании, совершали заказы "в прошедшую пятницу и/или субботу (23-24.08.2019)". Хотя клиенты пишут в "ВКонтакте" и об отравлениях, полученных и 19, и 26 августа.

Сейчас проверку информации о массовом отравлении проводит также Следственный комитет.

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