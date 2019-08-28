16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Роспотребнадзор сообщил о причинах массового отравления суши На станции "Похвистнево" грузовой поезд насмерть сбил мужчину Ситуацией с массовым отравлением суши займется Следственный комитет Роспотребнадзор проводит проверку по массовому отравлению суши В Самаре произошло массовое отравление суши

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Роспотребнадзор сообщил о причинах массового отравления суши

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 151
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ходе проверки ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства, обязательных требований к маркировке и наличия документов, обеспечивающих прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Самарской области.

При этом в названии пресс-релиза фигурирует оборот "острая кишечная инфекция".

В сообщении отмечается, что деятельность ООО по адресу ул. Запорожская, 31а приостановлена протоколом о временном запрете еще 24 августа, а материалы дела переданы в суд.

"В настоящее время санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Начата проверка производителей продовольственного сырья, входящего в состав роллов. К виновным в допущенных нарушениях юридическим и должностным лицам будут применены меры административного воздействия", - заверяют в Роспотребнадзоре.

Напомним, по предварительным данным, с отравлением в больницы попало не менее 30 человек. Такие цифры озвучивают сами пострадавшие со ссылкой на врачей. Судя по сообщениям в самарской официальной группе "Фарфора" "ВКонтакте", отравившихся может быть больше - многие пишут, что не обращались в медучреждения.

В самой службе доставки сообщили, что все отравившиеся ели суши, приготовленные на одной из семи самарских кухонь "Фарфора". При этом все они, по предварительным данным компании, совершали заказы "в прошедшую пятницу и/или субботу (23-24.08.2019)". Хотя клиенты пишут в "ВКонтакте" и об отравлениях, полученных и 19, и 26 августа.

Сейчас проверку информации о массовом отравлении проводит также Следственный комитет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1