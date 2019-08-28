Роспотребнадзор сообщил о причинах массового отравления суши

В ходе проверки ООО "Ресторан "Фарфор в Самаре" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства, обязательных требований к маркировке и наличия документов, обеспечивающих прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Самарской области.

При этом в названии пресс-релиза фигурирует оборот "острая кишечная инфекция".

В сообщении отмечается, что деятельность ООО по адресу ул. Запорожская, 31а приостановлена протоколом о временном запрете еще 24 августа, а материалы дела переданы в суд.

"В настоящее время санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Начата проверка производителей продовольственного сырья, входящего в состав роллов. К виновным в допущенных нарушениях юридическим и должностным лицам будут применены меры административного воздействия", - заверяют в Роспотребнадзоре.

Напомним, по предварительным данным, с отравлением в больницы попало не менее 30 человек. Такие цифры озвучивают сами пострадавшие со ссылкой на врачей. Судя по сообщениям в самарской официальной группе "Фарфора" "ВКонтакте", отравившихся может быть больше - многие пишут, что не обращались в медучреждения.

В самой службе доставки сообщили, что все отравившиеся ели суши, приготовленные на одной из семи самарских кухонь "Фарфора". При этом все они, по предварительным данным компании, совершали заказы "в прошедшую пятницу и/или субботу (23-24.08.2019)". Хотя клиенты пишут в "ВКонтакте" и об отравлениях, полученных и 19, и 26 августа.

Сейчас проверку информации о массовом отравлении проводит также Следственный комитет.