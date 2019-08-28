Ситуацией с массовым отравлением суши займется Следственный комитет

Региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку по массовому отравлению суши, произошедшем в Самаре.
При этом ведомство ссылается на информацию, опубликованную интернет-СМИ.
"По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.
Напомним, по предварительным данным, с отравлениями в больницы попало не менее 30 человек, заказывавших роллы в сервисе доставки суши и пиццы "Фарфор". Такие цифры озвучивают сами пострадавшие со ссылкой на врачей.
Судя по сообщениям в официальной группе"Фарфора" "Вконтакте", отравившихся может быть больше — многие пишут, что не обращались в медучреждения.
В самой службе доставки сообщили, что все отравившиеся ели суши, приготовленные на одной из семи самарских кухонь "Фарфора" 23 и/или 24 августа.
Сейчас "Фарфор" закрыл все самарские кухни. Все сотрудники были отправлены на сдачу анализов и обследования.
Ранее стало известно, что проверку проводит и региональное управление Роспортебнадзора. В ведомстве при этом официально ситуацию не комментируют, ограничившись размещением на сайте памяток "Требования к изготовлению и реализации роллов" и "Что необходимо знать потребителю при заказе роллов".