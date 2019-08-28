Ситуацией с массовым отравлением суши займется Следственный комитет

Региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку по массовому отравлению суши, произошедшем в Самаре.

При этом ведомство ссылается на информацию, опубликованную интернет-СМИ.

"По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

Напомним, по предварительным данным, с отравлениями в больницы попало не менее 30 человек, заказывавших роллы в сервисе доставки суши и пиццы "Фарфор". Такие цифры озвучивают сами пострадавшие со ссылкой на врачей.

Роспотребнадзор проводит проверку по массовому отравлению суши Региональное управление Роспортебнадзора проводит проверку по факту массового отравления клиентов сервиса доставки суши и пиццы "Фарфор" в Самаре. Мероприятия санкционированы областной прокуратурой, сообщили в надзорном ведомстве.

Судя по сообщениям в официальной группе"Фарфора" "Вконтакте", отравившихся может быть больше — многие пишут, что не обращались в медучреждения.

В самой службе доставки сообщили, что все отравившиеся ели суши, приготовленные на одной из семи самарских кухонь "Фарфора" 23 и/или 24 августа.

Сейчас "Фарфор" закрыл все самарские кухни. Все сотрудники были отправлены на сдачу анализов и обследования.

Ранее стало известно, что проверку проводит и региональное управление Роспортебнадзора. В ведомстве при этом официально ситуацию не комментируют, ограничившись размещением на сайте памяток "Требования к изготовлению и реализации роллов" и "Что необходимо знать потребителю при заказе роллов".