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Роспотребнадзор проводит проверку по массовому отравлению суши

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное управление Роспортебнадзора проводит проверку по факту массового отравления клиентов сервиса доставки суши и пиццы "Фарфор" в Самаре.

Фото: libreshot.com

Напомним, по предварительным данным, с отравлениями в больницы попало не менее 30 человек. Такие цифры озвучивают сами пострадавшие со ссылкой на врачей.

В горбольнице № 5 и больнице им. Семашко, куда госпитализирована основная масса отравившихся, получить комментарии не удалось.

Судя по сообщениям в самарской официальной группе"Фарфора" "Вконтакте", отравившихся может быть больше — многие пишут, что не обращались в медучреждения.

В Самаре произошло массовое отравление суши В Самаре произошло массовое отравление суши
В Самаре произошло массовое отравление клиентов службы доставки суши и пиццы "Фарфор". По предварительным данным, пострадало более 30 человек.

В самой службе доставки сообщили, что все отравившиеся ели суши, приготовленные на одной из семи самарских кухонь "Фарфора". При этом все они, по предварительным данным, совершали заказы "в прошедшую пятницу и/или субботу (23.08 — 24.08.2019)".

"За 7 лет работы филиала в Самаре, мы столкнулись с этой проблемой впервые. […] Нам предстоит сложный путь и, не снимая с себя вины, готовы и будем отвечать за свои слова и действия. Прежде всего главная мера — это в рамках предупреждения и недопущения повторения случившегося мы закрыли все кухни Самары, прекратили продуктопоток и отстранили весь персонал кухонь от работы для выяснения ответственных зон перед каждым сотрудником, определения профессионального поведения и действий, возможно, повлекших за собой отравление клиентов", — указывается в распространенном компанией сообщении .

Отмечается, что во взаимодействии с Роспотребнадзором "проходят мероприятия" на кухнях "Фарфора" и у поставщиков сырья для выявления первопричины отравлений. Взяты необходимые анализы.

Кроме того, все сотрудники в принудительном порядке были отправлены на сдачу анализов и обследования.

В общении с пострадавшими клиентами в группе в "Вконтакте" администраторы обещают компенсировать стоимость заказов и расходы на лекарства.

Гид потребителя

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