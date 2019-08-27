В Самаре произошло массовое отравление суши

В Самаре произошло массовое отравление клиентов службы доставки суши и пиццы "Фарфор". По предварительным данным, пострадало более 30 человек.

Об отравлениях, начавшихся с 19 августа, пишут клиенты в группе "Фарфора" в "Вконтакте". Все они связывают отравление именно с употреблением суши. Среди симптомов — высокая температура, диарея, рвота, боли в животе, сохраняющиеся несколько дней.

Якобы среди отравившихся есть беременная женщина, которая находится в тяжелом состоянии.

"На данный момент выявлено несколько случаев отравления. Совместно с РПН (Роспортебнадзором — прим. ВН) проводим проверку блюд, полуфабрикатов, сырья. Точку, откуда был некачественный продукт закрыли, пока не выясним причину, сотрудников точки от работы отстранили до прохождения и результатов дополнительного медицинского осмотра", — такое сообщение разместила администрация группы 27 августа.

По телефону в службе доставки пояснили, что кухня в Самаре закрыта по распоряжению центрального офиса "для проведения технических и санитарных работ".

О случившемся с ней и ее близкими после заказа роллов в "Фарфоре" корреспонденту Волга Ньюс рассказала жительница Самары Ольга Р.

По ее словам, в пятницу, 23 августа, семья заказала роллы перед поездкой на дачу. После ужина супруги, их двое детей и знакомая почувствовали недомогание.

"Поначалу мы никак не связывали это с суши, так как раньше заказывали их в том же ресторане и никаких проблем не было", — говорит женщина.

В субботу семья решила за медпомощью не обращаться, но на следующий день, когда их состояние ухудшилось, они на машине приехали в больницу им. Семашко.

"Врачи выявили у нас симптомы инфекционного заболевания. Не исключено, что это либо дизентерия, либо сальмонеллез. Точный диагноз пока неизвестен, так как лабораторные исследования пока не закончены", — рассказывает Ольга.

После обследования медики оставили детей в больнице им. Семашко, а родителей вместе со знакомой перевезли на лечение в инфекционное отделение горбольницы № 5.

По словам Ольги, сейчас в инфекционном отделении ГБ № 5 может находиться несколько десятков пациентов, которые заказывали роллы из того же ресторана.

"Мы тут общаемся с пациентами и врачами, и люди говорят, что в субботу и воскресение к ним поступило около 30 человек с похожими симптомами, которые заказывали суши там же", — рассказывает Ольга. — Кроме того, заболевшие могут находиться больнице им. Семашко".

Получить комментарий в региональном управлении Роспортебнадзора, горбольнице № 5 и больнице Семашко на момент публикации не удалось.