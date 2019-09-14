Роспотребнадзор начал проверку "Friends Фуджи суши"

Региональное подразделение Роспотребнадзора получило санкции областной прокуратуры на проведение внеплановой проверки в организации "Friends Фуджи суши", которая занимается в том числе изготовлением и доставкой роллов и суши.

Все дело - в трех пациентах одной из городских больниц, которые заказывали продукцию в этой конторе. Впрочем, прямых обвинений данной фирме никто не предъявляет, заболевания могут быть и не связаны с ее продукцией.

Приставы опечатали офисы ресторана "Фарфор", отравившего десятки самарцев В пятницу, 13 сентября, самарские судебные приставы опечатали пять офисов компании "Фарфор", которая недавно оказалась в центре скандала с массовым отравлением людей.

"3 сентября к нам поступила информация о трех гражданах с заболеваниями гастроэнтерит и энтероколит, которые употребляли в пищу роллы, заказанные в "Friends Фуджи суши", - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области. - Сейчас проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, по согласованию с прокуратурой проведена внеплановая проверка торговой точки".

О полученных результатах ведомство обещает сообщить по окончании проверки.

Напомним, это второй за последнее время случай, когда после употребления в пищу роллов от сервиса доставки самарцы попали в больницу. В августе более чем 70 человек отравились роллами, заказанными в ресторанах сети "Фарфор". По этому факту возбуждено уголовное дело.