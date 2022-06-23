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Преступления Происшествия

"Хвастали, что им ничего не будет": жители Серноводска рассказали о стрельбе на открытии кафе

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жуткая история произошла в Серноводске Самарской области 11 июня. В тот день местная семья праздновала открытие своего кафе.

Запись камеры видеонаблюдения Запись камеры видеонаблюдения
Фото: фото предоставлено спикером

"Мы приехали в кафе, позвали гостей - всех близких. Люди пришли, в том числе с детьми. Начали праздник мы в 18:00. Дверь была открыта, поскольку некоторые гости опаздывали", - рассказывает дочка владельца кафе Софья.

Вдруг семейную атмосферу нарушили внезапные гости. Как рассказывает девушка, зашли трое мужчин: отец и сын Солодовы и некий их товарищ по фамилии Фролов.

"Администратор вежливо им сказала, что сегодня кафе не принимает посетителей, поскольку здесь семейный праздник. Но они начали затевать ссору. Мы с папой и мамой вышли с ними на улицу. Те начали рассказывать, что они здесь хозяева, что без них ничего не решается, никакие кафе не открываются без их ведома. Говорили, что "опера и следаки" - их. Начали угрожать, что всех, кто есть в кафе, убьют и сожгут", - рассказывает Софья.

Отец девушки пригрозил вызвать полицию, но в ответ ему якобы только посмеялись. В итоге незваные гости уехали, но через некоторое время вернулись вновь - с товарищами. По словам владельцев кафе, приехали человек шесть. Был, со слов Софьи, среди них и представитель судебных приставов Резяпкин, некий подросток 17 лет, водитель по фамилии Зеркальцев, а также уже известный Фролов.

"Они идут в одну минуту на крыльцо. Старший Солодов встал перед моим папой. А остальные приехавшие стали позади. Тут нам начинают угрожать, говорят, что приехали нас убивать. Папа сказал, что вызывает полицию, и достал телефон. Тогда старший Солодов ударил папу по руке, а второй - по спине", - рассказывает Софья.

По словам девушки, один из прибывших стал стрелять в сторону людей и вразнобой по зданию.

"А в помещении у нас были пятилетние дети. Стреляли из травматического пистолета, но в багажнике у них был карабин "Сайга". Мы вызвали полицию. Приехала сотрудница. Мы говорим - посмотрите, вот камеры, вот следы от стрельбы. А она сказала: "Чего смотреть, все равно им ничего не будет", - сообщила Софья.

В итоге стрелявших отпустили. По селу пошел слух, будто бы по приказу одного судьи.

"Солодовы уехали в Самару. Там их задержали самарские полицейские. В итоге Солодовы кричали после задержания, что нас убьют, - это задокументировано. В понедельник был суд. И какая-то судья из Отрадного их просто освободила", - говорит Софья.

Следователь после суда по избранию меры пресечения стала "бить в набат". В итоге другой судья назначил домашний арест.

"Почему-то на суде речь шла только о Солодовых. Не учли остальных (а ведь была целая группа), не посмотрели никакие видеодоказательства", - возмущается Софья.

Сейчас девушка опасается за свою семью и говорит: Солодовы хвастали тем, что они хозяева в районе. Сельчане также считают, что задержанные могут быть близкими главы муниципального района Анатолия Екамасова.

История уже просочилась в соцсети. После шумихи и возмущения в Интернете представители ГУ МВД выпустили официальный комментарий.

"В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Расследование продолжается", - прокомментировали, в частности, в ГУ МВД по Самарской области.

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