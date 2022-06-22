Отец и сын из Самарской области устроили стрельбу около сельского кафе

В Сергиевском районе Самарской области задержали отца и сына, устроивших стрельбу около сельского кафе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Вечером 11 июня на ул. Советской в пос. Серноводск отрывалось кафе. К 53-летнему владельцу подошли двое мужчин и сказали: "Без нас в этом селе ничего не решается". После этого один из них стрелял из травматического оружия.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские выяснили марку и госномер автомобиля подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. Мужчину задержали, правоохранители изъяли его травматический револьвер "Гроза". Позже полицейские вышли и на второго подозреваемого — 48-летнего отца первого задержанного.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"). Обоих мужчин отправили под домашний арест.