Задержан мужчина, стрелявший в центре Самары из травмата в машину

В Самаре задержали 37-летнего безработного жителя одного из соседних регионов в связи с уголовным делом о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), возбужденным из-за стрельбы в центре города. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, инцидент произошел вечером 14 октября на пересечении улиц Венцека и Водников. Свидетели сняли происшествие на видео. На записи видно, что молодые люди напали на водителя машины. В него стреляли, а по стеклу били битой. Автомобилист уехал, вслед ему также стреляли. Затем нападавшие бросились в погоню.
Это видео в интернете обнаружили правоохранители и начали расследование. Они осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли с телефонов видеозаписи, имеющие отношение к делу.
По версии областного полицейского главка, подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону припаркованного автомобиля.
Полицейские вычислили личность "стрелка" и других участников конфликта. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, у него изъяли травматический пистолет, которым мужчина владел законно. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.