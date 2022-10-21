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Преступления Происшествия

Задержан мужчина, стрелявший в центре Самары из травмата в машину

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали 37-летнего безработного жителя одного из соседних регионов в связи с уголовным делом о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), возбужденным из-за стрельбы в центре города. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, инцидент произошел вечером 14 октября на пересечении улиц Венцека и Водников. Свидетели сняли происшествие на видео. На записи видно, что молодые люди напали на водителя машины. В него стреляли, а по стеклу били битой. Автомобилист уехал, вслед ему также стреляли. Затем нападавшие бросились в погоню.

Это видео в интернете обнаружили правоохранители и начали расследование. Они осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли с телефонов видеозаписи, имеющие отношение к делу.

По версии областного полицейского главка, подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону припаркованного автомобиля.

Полицейские вычислили личность "стрелка" и других участников конфликта. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, у него изъяли травматический пистолет, которым мужчина владел законно. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

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