Дмитрий Богданов поздравил коллег с Днем экономиста

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области поздравил работников экономической отрасли с профессиональным праздником.

"Дорогие коллеги, партнеры и друзья! Хочу сегодня поздравить всех людей, которые связали свою жизнь с развитием, экономикой, реформами и созидательными процессами. Хочу вам пожелать быть всегда настойчивыми, быть всегда на пике компетенций и профессионализма, чтобы принимать грамотные и просчитанные решения. В этот день хочется пожелать всем нам сил, знаний и командной работы. От каждого из нас зависит успех и процветание нашей Родины, нашей Самарской области. И пусть у нас все получится! С праздником!" — прокомментировал Дмитрий Богданов.