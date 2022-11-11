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Экономика и бизнес

Дмитрий Богданов поздравил коллег с Днем экономиста

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области поздравил работников экономической отрасли с профессиональным праздником.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Дорогие коллеги, партнеры и друзья! Хочу сегодня поздравить всех людей, которые связали свою жизнь с развитием, экономикой, реформами и созидательными процессами. Хочу вам пожелать быть всегда настойчивыми, быть всегда на пике компетенций и профессионализма, чтобы принимать грамотные и просчитанные решения. В этот день хочется пожелать всем нам сил, знаний и командной работы. От каждого из нас зависит успех и процветание нашей Родины, нашей Самарской области. И пусть у нас все получится! С праздником!" — прокомментировал Дмитрий Богданов.

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