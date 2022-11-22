Контракты на $75 млн подписаны по итогам визита делегации Наманганской области Узбекистана в Самарскую область

На прошлой неделе Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация из Республики Узбекистан во главе с хокимом Наманганской области Шавкатджоном Абдуразаковым. В состав делегации из 70 человек вошли не только представители органов власти, но и бизнесмены, медики, педагоги, культурологи.

Помимо официальных и деловых встреч гости познакомилась с инвестиционным потенциалом и инфраструктурой, созданной для развития инновационных проектов в ОЭЗ "Тольятти" и технопарке "Жигулевская долина", посетили центр прорывных исследований "Информационные технологии в медицине" и ряд медицинских учреждений региона, а также представили национальную продукцию на выставке-ярмарке.

Визит делегации начался со встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ходе встречи было заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Это позволит укрепить и развивать уже сложившееся сотрудничество. Подписи под документом поставили главы регионов — губернатор Дмитрий Азаров и хоким Шавкатджон Абдуразаков.

"Убежден, что такой многопрофильный визит свидетельствует о переходе нашего сотрудничества на новый уровень, уровень практического взаимодействия, важность которого на современном историческом этапе сложно переоценить. Отношения между Самарской областью и Республикой Узбекистан последние 4 года развиваются динамичными темпами. С момента наших переговоров в феврале этого года обе стороны также провели большую работу по развитию экономического сотрудничества", — отметил Дмитрий Азаров при подписании соглашения.

Основой для активного взаимодействия между территориями стал протокол о намерениях, который был подписан в 2018 на первом Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. В апреле этого года Узбекистан с экономической миссией посетила делегация Самарской области, в состав которой вошли члены регионального Правительства, представители 37 крупных промышленных предприятий, АПК, строительной сферы, здравоохранения, ведущих образовательных учреждений и IT. По итогам визита достигнуты договоренности в промышленной сфере, текстильной отрасли, торговле, сельском хозяйстве. Ответный визит только расширил горизонты взаимодействия: найдены точки соприкосновения в медицине, образовании, строительстве.

Глава региона отметил, что отношения Самарской области и Узбекистана развиваются динамично. Рост внешнеторгового оборота растет ежегодно: за шесть месяцев 2022 года он в полтора раза превысил уровень аналогичного периода прошлого.

Перспективы — в экспорте в Наманганскую область продукции самарского АПК, агротехники, медоборудования, металлоконструкций, обмен образовательными практиками, открытие в регионах-партнерах торгово-распределительных центров, складских помещений, создание совместных предприятий в текстильной промышленности. Важное направление — туризм. "Это укрепляет узы дружбы между нашими государствами, которые связаны тысячами и тысячами судеб. Сегодня это, наверное, самая главная скрепа наших добрососедских взаимовыгодных отношений", — подчеркнул Дмитрий Азаров и заявил об открытости региона ко всему новому.

Шавкатджон Абдуразаков в качестве точек роста обозначил привлечение самарских бизнесменов в Наманганскую область, создание торговых домов в обоих регионах, совместные проекты в автомобильной отрасли, металлургии, производстве пластмасс, торговле продуктами питания, участие сторон в различных ярмарках — агропромышленных, ярмарках технологий, вакансий и услуг. По словам хокима, по многим позициям есть понимание — органы власти и бизнесмены двух территорий "уже нашли общий язык".

Отдельная тема — взаимодействие на уровне НОЦ "Инженерия будущего" и обмен методиками преподавания. "Мы бы хотели пригласить российских специалистов в сфере образования из Самары, чтобы они помогли нашим учебным заведениям в изучении русского языка", — сказал хоким.

Заинтересованы узбекистанские партнеры и в опыте самарских врачей, в частности, в диагностике и лечении заболеваний сердца. В рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве с Самарским областным клиническим кардиологическим диспансером им. В. П. Полякова. "Мы планируем проведение совместных конференций, мастер-классов. Это будет взаимовыгодный обмен опытом во всем, что связано с лечением болезней сердечно-сосудистой системы", — подчеркнул главный врач диспансера Владимир Горячев.

Также представители делегации посетили Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5, где ознакомились с работой кардиореанимации и рентгенхирургической операционной для пациентов с острой коронарной патологией, и Самарский областной медицинский центр "Династия".

Наманганская область — один их крупнейших центров текстильной промышленности Узбекистана, место запуска современных производств. Здесь организованы свободные экономические зоны, работают десятки совместных предприятий с участием инвесторов из различных стран.

В технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" узбекским партнерам представили условия для инвесторов, меры поддержки для запуска и "выращивания" высокотехнологичных производств. Также гостям презентовали инвестиционный потенциал и возможности, созданные для резидентов особой экономической зоны "Тольятти".

"Условия, созданные в Самарской области для инвесторов, частного бизнеса, развития инновационных стартапов — одни из лучших в стране. Льготы и преференции, которые действуют на наших ведущих инвестплощадках, позволяют существенно экономить на строительстве новых объектов, значительно быстрее запускать новые проекты в работу", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Директор управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко провел краткую экскурсию по технопарку, представив уникальные разработки резидентов технопарка, и рассказал, как экосистема инноваций Самарской области может повлиять на развитие международного партнёрства. "Мы представляем одну из лучших экосистем инноваций России, основной целью которой является поддержка инноваций и развитие высокотехнологичного бизнеса. У нас есть опыт и решения, которыми мы готовы поделиться", — подчеркнул Александр Сергиенко.

Также в ходе визита в регион состоялись встречи с официальными лицами, культурные мероприятия и начала работу выставка промышленной и плодоовощной продукции производителей из Наманганской области. В рамках открытия экспозиции прошли десятки встреч предпринимателей. "За несколько дней нашего визита мы успели реализовать целый ряд проектов по увеличению объема товарооборота. На выставке товаров из Наманганской области было представлено более 400 видов продукции от 70 предприятий. Также мы подписали ряд контрактов на сумму около 75 млн долларов. Создание технопарка — это прекрасная модель поддержки стартапов. У нас тоже есть инновационные проекты, и мы бы хотели научиться у коллег из Тольятти "выращивать" высокие технологии, как это делают в стенах "Жигулевской долины". На мой взгляд, наш визит удался. Мы видим друг в друге большой потенциал для развития и готовы к совместной работе в бизнес-сфере, создании новых рабочих мест", — подчеркнул Шавкатджон Абдуразаков.

"Дружба наших двух регионов продолжается уже много лет. Мы неоднократно посещали с бизнес-миссией республику Узбекистан и Наманганскую область. Точек взаимодействия у нас очень много — и здравоохранение, и образование, и взаимное увеличение товарооборота между нашими регионами. Радует, что мы переходим на новую ступень общения, не только на уровне государств, но и между регионами — это намного ближе к нашему бизнесу. Надеемся, что наша дружба и взаимное сотрудничество будет крепнуть не только в экономической составляющей, но во многих других сферах", — резюмировала итоги визита заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина.